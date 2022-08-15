الإمداد الطبي: وصول شحنة مشغلات غسيل كلى ألمانية إلى طرابلس الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، الطاهر بالخير، إن ميناء طرابلس سيستقبل شحنة مشغلات غسيل كلى قادمة من شركة (Fresenius) الألمانية الأسبوع المقبل، وهي الثانية من الشركة نفسها بعد وصول شحنة مماثلة قبل أيام.

وأكد بالخير، في تصريح بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، وصول شحنة من تلك المشغلات إلى مدينة بنغازي، أمس السبت، قادمة من الشركة الألمانية.

وأضاف أن الشحنة تحتوي على 19 حاوية، تضم 88 ألف غسلة، سيجرى توزيعها على المنطقة الشرقية، لتغطية احتياجاتهم من مشغلات الغسيل الكلوي.

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وفي الأسبوع الأول من يونيو الماضي، أطلق عدد من مرضى نداءات استغاثة بعد نفاد المواد التشغيلية، وهو الخطر الذي دق من مصراتة آنذاك، لكنه يشمل أغلب مراكز غسيل الكلى في ليبيا.

وبعد كثرة الحديث عن معاناة المراكز وتأثر المرضى، نفى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، الطاهر بالخير، في 15 يونيو، توقف مراكز غسيل الكلى عن تقديم خدماتها للمرضى بسبب نفاد المشغلات.