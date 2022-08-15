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إطلاق مبادرة «الطبيب الزائر» في تخصص تأخر الإنجاب بمستشفى جادو

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 15 أغسطس 2022, 01:33 صباحا
إطلاق مبادرة «الطبيب الزائر» في تخصص تأخر الإنجاب بمستشفى جادو
جانب من مبادرة «الطبيب الزائر» بمستشفى جادو (الإنترنت)
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أطلقت مؤسسة «فساطو للتنمية» بالشراكة مع مستشفى جادو العام والمجلس البلدي جادو، مبادرة الطبيب الزائر في تخصص العقم وتأخر الإنجاب.

وقال عضو مجلس الإدارة لمؤسسة فساطو للتنمية امحمد الأطرش لـ«بوابة الوسط»، إن المبادرة توفِّر التخصصات الطبية غير المتوفرة داخل مستشفى جادو العام ومستشفيات منطقة جبل نفوسة.

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وذكر الأطرش أن الفريق الطبي الزائر أجرى كشوفات طبية لأكثر من 100 حالة من مختلف مدن جبل نفوسة، شملت حالات تأخر الحمل والعقم، والاستشارات للتحاليل الوراثية، وإجراء تحاليل السائل المنوي والمادة الوراثية، إضافة إلى الكشف عن أمراض الذكورة وضعف الجنسي للرجال.

جانب من مبادرة «الطبيب الزائر» بمستشفى جادو (الإنترنت)
جانب من مبادرة «الطبيب الزائر» بمستشفى جادو (الإنترنت)
جانب من مبادرة «الطبيب الزائر» بمستشفى جادو (الإنترنت)
جانب من مبادرة «الطبيب الزائر» بمستشفى جادو (الإنترنت)
جانب من مبادرة «الطبيب الزائر» بمستشفى جادو (الإنترنت)
جانب من مبادرة «الطبيب الزائر» بمستشفى جادو (الإنترنت)
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