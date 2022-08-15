السفير التركي لـ«بوابة الوسط»: لم نرسل مبعوثا خاصا لطرابلس.. والقضية تتجاوز أسماء بعينها

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، إن بلاده لم ترسل مبعوثًا خاصًا إلى طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مضيفًا أن «الحكومة التركية تملك بالفعل قنوات تواصل مفتوحة مع الدبيبة، وليست بحاجة لمبعوث خاص في هذا الشأن».



ونفى السفير التركي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن تكون بلاده طلبت من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، «التنحي»، عبر مبعوث خاص من طرفها.

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وكانت قناة «الوسط» (Wtv) أشارت في خبر سابق إلى عرض تركي للدبيبة يتعلق بدراسة إمكانية التنحي عن رئاسة الوزراء، لكن السفير التركي أكد في تصريحه إلى «بوابة الوسط» أن اهتمام بلاده ينحصر في احترام الشرعية والاستقرار، دون النظر إلى أسماء بعينها، لافتًا إلى «دعوة بلاده لتجنب العنف، والاعتماد على الحوار السياسي، وأن رؤية تركيا تتلخص في ضرورة اللجوء إلى الانتخابات، لتوطيد استقرار مستدام في ليبيا».