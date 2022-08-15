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بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 12:12 صباحا
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
شعار بلدية بنغازي (الإنترنت)
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أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، تقدم 51759 شخصًا للاستفادة من برنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في المدينة، وذلك بالتزامن مع مراجعة الجهات المختصة توافر الشروط لدى المسجلين.

ونشر حساب البلدية على «فيسبوك» قوائم المتقدمين، وأتبعها بإتاحة نسخة من نماذج إجراءات برنامج الإقراض لمن وردت أسماؤهم بالكشوفات.

وهذه القوائم هي للأشخاص المسجلون في المنظومة ممن استوفوا البيانات المطلوبة وليس الذين سيتم منحهم القروض، وفق تصريحات الناطقة باسم وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مروة الباروني، في الثاني من أغسطس الماضي، حيث قالت، آنذاك، إن المرحلة الأولى من المبادرة تتعلق بالشقق السكنية البالغ نسبة الإنجاز فيها بين 80 و100% والأراضي.

- الدبيبة: الإقراض السكني يواجه مشاكل قانونية وإدارية وسيكون واقعا ملموسا
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وأطلق الدبيبة المبادرة في 20 فبراير الماضي، خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، وتختص بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضًا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراضٍ على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.

وقال وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، إن المرحلة الأولى ستشمل توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

لمطالعة قوائم المتقدمين اضغط هنا

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