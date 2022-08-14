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شاهد في «هذا المساء»: مجلس النواب يعود إلى طبرق وعقيلة والمشري في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 10:56 مساء
شاهد في «هذا المساء»: مجلس النواب يعود إلى طبرق وعقيلة والمشري في القاهرة
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV). الأحد 14 أغسطس 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على ملابسات جلسة مجلس النواب المقررة غدًا الإثنين في مدينة طبرق، وهي الجلسة الأولى للمجلس منذ احتجاجات «جمعة الغضب» وإحراق مقره هناك.

ومنذ أكثر من شهر ونصف الشهر لم يجتمع النواب في طبرق، قبل أن توجه رئاسة المجلس الدعوة للنواب لحضور اجتماع من المقرر أن يرأسه النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، بالتزامن مع أنباء ترددت عن زيارة يقوم بها رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة، مع وجود رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري هناك أيضًا.

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وفي الوقت الذي لا يزال جدول أعمال جلسة الغد غير واضح، فإن الحلقة تطرح عدة أسئلة مفادها: ما الدوافع التي جعلت مجلس النواب يجتمع بينما رئيسه في زيارة إلى القاهرة، فضلًا عن عدم وضوح جدول أعمال الجلسة؟، وهل برامج النواب المقترحة جاهزة؟ وما إمكانية أن يدفع المجلس هذه المرة بالأزمة العالقة نحو أفق الحل، كل هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها المحللون السياسيون: جبريل العبيدي وفرج فركاش ووسام عبد الكبير.

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