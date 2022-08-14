وفاة 5 أطفال.. مستشفى «بن سينا» بسرت يوضح حقيقة انتشار جرثومة بقسم الحضانة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نفى رئيس قسم الأطفال بمستشفى «بن سينا» التعليمي بسرت مصطفى عبد الله الفقي، ما تداول عن وفاة أطفال نتيجة وجود جرثومة بقسم الحضانة في المستشفى.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوفاة عدد من الأطفال نتيجة وجود جرثومة بقسم الحضانة، وهو ما اعتبرها الفقي أنباء عارية عن الصحة.

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وقال الفقي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وإن الوفيات التي حصلت بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، كانت لأسباب أخرى.

وفاة 5 أطفال

وأضاف أن حالة الوفاة الأولى كانت لطفل محال من مصحة خاصة، ووزنه كيلو غرام، وهو في الشهر السابع ولم يتماثل الشفاء، وطفل آخر توفي وهو في الشهر السابع، ووزنه كيلو وأربعمئة غرام.

وأشار إلى وفاة طفل ثالث كان يعاني اختناقًا، ودخول أمه في نزيف دموي وهو بالشهر السابع، وطفل رابع عمره لا يتجاوز ثلاثين أسبوعًا، وأمه تعاني زلالًا وتشنجات، إضافة إلى حالة طفل خامس يعاني عيبًا خلقيًا.