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السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 10:02 مساء
السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن
السفير الليبي الجديد لدى اليمن إدريس أبوبكر يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (وزارة الخارجية اليمنية)
alwasat radio

قدم السفير الليبي الجديد لدى اليمن إدريس أبوبكر أوراق اعتماده، اليوم الأحد، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بقصر معاشيق في العاصمة الموقتة عدن.

ونقل السفير الليبي «تحيات القيادة والشعب الليبي لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والتمنيات لهم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني بالاستقرار والسلام»، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية اليمنية على «فيسبوك».

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ورحب العليمي بالسفير أبوبكر، و«حمله التحيات للرئيس محمد المنفي، ورئيس الحكومة والشعب الليبي، وتقديره للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين».

حضر تسليم أوراق الاعتماد واللقاء، مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، ومستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.

وأخيرًا تداولت وسائل إعلام قرارات تكليف سفراء جدد لليبيا في الخارج، من بينهم عضو مجلس النواب عن بلدة غات صالح همه، الذي جرى تعيينه مطلع شهر أغسطس الجاري سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدولة ليبيا في الجزائر.

كما جرى تعيين النائب أبوبكر سعيد عن مدينة ترهونة سفيرًا مفوضًا فوق العادة لليبيا لدى بلغاريا، وفي شهر يونيو الماضي سلم النائب عن مدينة مرزق محمد آدم لينو أوراق اعتماده كمندوب دائم لليبيا لدى الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي.

السفير الليبي الجديد لدى اليمن إدريس أبوبكر يلتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (وزارة الخارجية اليمنية)
السفير الليبي الجديد لدى اليمن إدريس أبوبكر يلتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (وزارة الخارجية اليمنية)
السفير الليبي الجديد لدى اليمن إدريس أبوبكر يلتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (وزارة الخارجية اليمنية)
السفير الليبي الجديد لدى اليمن إدريس أبوبكر يلتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي (وزارة الخارجية اليمنية)
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