الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق ركن أول محمد الحداد، العزم على بناء الجيش تدريبًا وتأهيلًا وتنظيمًا وإدارة «على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم».

جاء ذلك في كلمة لمناسبة تخريج الدفعات 52 لطلبة الكلية العسكرية، والـ36 لطلبة الكلية الجوية، والـ37 لطلبة الدفاع الجوي، وذلك الخميس الماضي 11 أغسطس، بحضور رؤساء الأركان النوعية، وعدد من الضباط والجنود، وأهالي الخريجين.

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الحداد: نعاهد الشعب الليبي أننا جيش الوطن وحماته

وقال الحداد، في الكلمة التي نشرتها صفحة الأركان العامة على «فيسبوك»: «نعاهد الشعب الليبي، أننا جيش الوطن وحماته وسده المنيع، وإننا بهذا التخرج نقدم إلى الجيش ضباطًا مدربين وجنودًا مخلصين، أصبحوا جاهزين لتأدية واجباتهم العسكرية وفقًا لطبيعة المهام وقوانين الجيش».

وخاطب الحداد الخريجين بقوله إن «آمالًا وطنية كثيرة معقودة عليكم، وواجبات كثيرة تنتظركم ومسؤوليات جسيمة ستلقى على عاتقكم، وإننا على ثقة كبيرة بأنكم على قدر تلك الآمال والواجبات والمسؤوليات، أمامكم تحديات كبيرة، ولكن إرادتكم وعزمكم تزيل تلك التحديات».

وأردف: «إننا في رئاسة الأركان على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم نطمئنكم بأننا وبعزم جميع منتسبي هذه المؤسسة سنبني هذا الجيش تدريبًا وتأهيلًا وتنظيمًا وإدارة، وكل ما من شأنه قوة وتماسك هذا الجيش، كما سنعمل على الرفع من المستويات الفنية والتقنية والقيادية».

الحداد: أوصيكم بالنأي عن أي انتماء سياسي أو ديني

واختتم حديثه بقوله: «أوصيكم بالترفع عن كل ما من شأنه المساس بقيم الشرف والمساس بالواجب العسكري، والنأي عن أي انتماء سياسي أو ديني، فلا ولاء إلا بالله أولًا ثم الوطن».

جانب من حفل تخريج دفعات بالكليات العسكرية. الخميس 11 أغسطس 2022 (صفحة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من حفل تخريج دفعات بالكليات العسكرية. الخميس 11 أغسطس 2022 (صفحة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من حفل تخريج دفعات بالكليات العسكرية. الخميس 11 أغسطس 2022 (صفحة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)