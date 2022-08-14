«الكهرباء» تواصل تنفيذ خط 400 كيلو فولت الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل الشركة العامة للكهرباء، تنفيذ الأعمال بخط 400 كيلو فولت، الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس، ضمن جهود الشركة لتخفيف الأحمال عن الخطوط السابقة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن فنييها واصلوا الأحد، سحب الفازتين الخامسة والسادسة المتعلقتين باستكمال تنفيذ الخط، ومازال العمل مستمرًا لاستكمال ما تبقى من أبراج نقل الطاقة لخط الجنوب الغرب جهد 400 كيلوفولت.

- مؤسسة النفط: 865 مليون قدم مكعبة يوميا كميات الغاز المنقولة لمحطات الكهرباء

وبحسب البيان يجرى تنفيذ هذه الأعمال الفنية من قبل شركة الطاقة المستديمة، تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.

وصول 865 مليون قدم مكعبة يوميًا لمحطات توليد الكهرباء

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول 865 مليون قدم مكعبة يوميًا لمحطات توليد الكهرباء.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن كميات الغاز المنقولة لمحطات توليد الكهرباء توزعت على خط الغاز الغربي بـ508 ملايين قدم مكعبة يوميًا، و268 مليون قدم مكعبة يوميًا لخط الغاز الشرقي، و89 مليون قدم مكعبة يوميًا لمحطة كهرباء السرير.

تنفيذ خط 400 كيلو فولت الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

تنفيذ خط 400 كيلو فولت الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

تنفيذ خط 400 كيلو فولت الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

تنفيذ خط 400 كيلو فولت الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

تنفيذ خط 400 كيلو فولت الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)