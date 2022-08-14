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المريمي: مجلس النواب يستعرض غدا «قوانين مهمة للمواطن»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 08:04 مساء
المريمي: مجلس النواب يستعرض غدا «قوانين مهمة للمواطن»
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي (أرشيفية: الإنترنت)
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قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن جلسة المجلس المقررة غدًا الإثنين، سوف تستعرض بعض مشاريع القوانين الجاهزة و«المهمة للمواطن».

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية، أن الجلسة التي تعقد في مدينة طبرق برئاسة النائب الأول فوزي النويري، ستتناول الانسداد السياسي، وسبل الدفع بالعملية السياسية، ابتداء باستكمال المسار الدستوري.

والأربعاء الماضي دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأعضاء إلى جلسة رسمية يوم الإثنين في مدينة طبرق شرق البلاد.

- رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل في طبرق

وفي 18 يوليو الماضي، قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية إن المجلس يعتزم عقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية.

وتأتي الجلسة في وقت تسود البلاد حالة انسداد سياسي، وتخوفات من عودة التوترات الأمنية، على وقع الخلاف بين رئيسي الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

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