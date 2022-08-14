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بالصور: غلق وإنذار المخابز في جولات تفتيشية بمزدة وأوباري وزليتن والرياينة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 07:58 مساء
بالصور: غلق وإنذار المخابز في جولات تفتيشية بمزدة وأوباري وزليتن والرياينة
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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شن مفتشو مكاتب الرقابة على الأغذية والأدوية في عدد من المدن، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حملات تفتيشية على مدار اليوم وأمس، بالمخابز لمراجعة الشهادات الصحية ووزن الخبز وطريقة تخزين الدقيقة.

وبينما أصدرت الحملات قرارات بإغلاق عدد من المخابز، قررت التنبيه على أصحاب مخابز أخرى لتلافي المخالفات مع تقديم النصائح والإرشادات لهم، بحسب بيانات لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ففي مزدة، شن مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، جولة تفتيشية استهدفت بعض المخابز داخل البلدية، إذ سجلت مخالفات أهمها، عدم وجود شهادات صحية للعمال، وعدم وجود غربال كهربائي يعمل، وعدم وجود الزي، والخمارة بحالة سيئة جدًا، كما أن طريقة تخزين الدقيق سيئة، وصدر دون تحلية، وجرى تنبيه أصحاب المخابز المخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻭﺍﻹرﺷﺎﺩﺍﺕ لهم.

وفي أوباري، قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، رفقة جهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي، بجولة تفتيشية علي المخابز الواقعة في نطاق المجلس البلدي أوباري، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة والشروط الجيدة لإنتاج الخبز.

وبحسب البيان، جرى توجيه الملاحظات والإرشادات للعاملين، وإحالة التقرير إلى الجهات الضبطية المختصة.

غلق المخابز المخالفة في زليتن
وفي زليتن، أطلق مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، جولة تفتيشية رفقة رئيس نيابة النظام العام، ونيابة مكافحة الفساد والإصحاح البيئي وجهاز الحرس البلدي، للتأكد من ممارسات الإنتاج الجيد للخبز بما يطابق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمخابز والعاملين بها.

ولاحظت اللجنة، أن النظافة بشكل عام غير جيدة، ولا يوجد زي مخصص للعمل داخل المخبز، وعدم استخدام الغربال ببعض المخابز، والتهوية والإضاءة داخل المخابز غير جيدة، ورطوبة عالية بأسقف بعض المخابز، وعدم وجود نظام مكافحة الآفات، فيما قررت اللجنة غلق المخابز المخالفة بالشمع الأحمر.

- التفتيش على المخابز في غدامس ووادي الحياة

أيضًا في الرياينة قام مفتشو مكتب الرقاية على الأغذية والأدوية الزنتان رفقة وكيل نيابة مكافحة الفساد وجهاز الحرس البلدي الرياينة والزنتان ومكتب الإصحاح البيئي الزنتان ومديرية أمن الزنتان والرياينة، بجولة شملت المخابز العاملة في نطاق البلدية للاطلاع علي تطبيق الشروط الصحية والفنية وسحب عينات من الدقيق، وأيضًا جولة على عدد من محلات الجملة وسحب عينات من الدقيق.

وانتهت الجولة بغلق مخبزين غير مطابقين للاشتراطات الصحية، مع توجيه بعض الملاحظات لعدد من المخابز مع متابعة تنفيذها.

كما قام مفتشو قسم الرقابة الداخلية بفرع الهلال النفطي، رفقة جهاز الحرس البلدي خليج السدرة، بجولة تفتيشية استهدفت عدة مخابز داخل رأس لانوف، للتأكد من مطابقة أصحابها ممارسات التصنيع الجيد للخبز والخبيز بما يطابق المواصفات الليبية المعتمدة.

حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
حملات على المخابز لمراقبة الاشتراطات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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