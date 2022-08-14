«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أقامت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، احتفالية باليوم الوطني للإصحاح البيئي، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

واستعرض الاحتفال الجهود المبذولة في هذا الملف، على مستوى الدولة بإشراف وزارة الحكم المحلي، التي تتضمن برامج توعوية واتفاقات مع القطاع الخاص، للاستثمار في المجالات البيئية، مثل تدوير النفايات.

حضر الاحتفالية وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووزير التعليم العالي عمران القيب، ووزير النفط محمد عون، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وعدد من المختصين والقائمين على ملف الإصحاح البيئي.

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وفي 14 أغسطس، أطلقت وزارة الحكم المحلي «الحملة الوطنية للإصحاح البيئي»، تحت شعار «الإصحاح البيئي وقاية.. صحة.. سلامة»، وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.

وشدد الدبيبة، آنذاك، على ضرورة الاهتمام بالإصحاح البيئي وتفعيل مكاتبها بالبلديات وتزويدها بالإمكانات اللازمة، مشيدًا بـ«جهود وزارة الحكم المحلي المبذولة لتفعيل الإدارة المحلية».

جانب من احتفال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باليوم الوطني للإصحاح البيئي (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من احتفال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باليوم الوطني للإصحاح البيئي (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من احتفال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باليوم الوطني للإصحاح البيئي (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من احتفال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باليوم الوطني للإصحاح البيئي (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من احتفال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باليوم الوطني للإصحاح البيئي (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من احتفال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باليوم الوطني للإصحاح البيئي (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من احتفال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باليوم الوطني للإصحاح البيئي (منصة حكومتنا على فيسبوك)