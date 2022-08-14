مؤسسة النفط: 865 مليون قدم مكعبة يوميا كميات الغاز المنقولة لمحطات الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول 865 مليون قدم مكعبة يوميًا لمحطات توليد الكهرباء.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن كميات الغاز المنقولة لمحطات توليد الكهرباء توزعت على خط الغاز الغربي بـ508 ملايين قدم مكعبة يوميًا، و268 مليون قدم مكعبة يوميًا لخط الغاز الشرقي، و89 مليون قدم مكعبة يوميًا لمحطة كهرباء السرير.

انخفاض إنتاج الغاز نتيجة انقطاع الكهرباء

والسبت، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض إنتاج الغاز نتيجة انقطاع الكهرباء، وتوقف مجمع مليتة الصناعي بالكامل عن العمل الجمعة.

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وقالت المؤسسة، في بيان السبت، إن «الإنتاج توقف من بحر السلام عند الساعة 10:45، وبالتالي نتج عن ذلك انخفاض في معدلات إنتاج الغاز»، وبعد ذلك، عند السابعة و45 دقيقة مساء، استؤنف الإنتاج تدريجيًا، «إذ بلغت الكمية المحالة من غاز الشركة إلى الشبكة الساحلية 356.6 مليون قدم مكعبة، فيما بلغت الكمية المحالة من غاز حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير 88.6 مليون قدم مكعبة، وكمية الغاز المستلم في محطتي الزويتينة وشمال بنغازي 261 مليون قدم يوميًا.

وأشار البيان إلى تمكن الشركة العامة للكهرباء من تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ما كانت عليه.