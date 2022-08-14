المنفي يعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر حادثة الحريق التي وقعت بكنيسة في الجيزة صباح اليوم الأحد، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال المنفي في برقيته، «نشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف دولة ليبيا مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق»، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

فيما أعرب المنفي، للرئيس المصري ولأسر المتوفين و«للشعب المصري الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه».

41 وفاة في حريق كنيسة إمبابة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 41 مواطنًا جراء حادث حريق كنيسة «الشهيد أبوسيفين» في منطقة المنيرة بإمبابة محافظة الجيزة، مشيرة إلى أن هناك 12 مصابًا يتلقون الخدمة الطبية بالمستشفيات.

- «الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

وأكد الناطق باسم الوزارة حسام عبدالغفار، أن «إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغ 41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا»، منوهًا بـ«مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليًا 12 مصابًا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 مصابين في مستشفى إمبابة العام، مشيرًا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة»، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».