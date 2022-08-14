صعود الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأحد.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية 5.10 دينار مقابل 5.09 دينار وهو السعر المسجل، أمس.

سعر الإسترليني في السوق الموازية

وارتفع سعر اليورو 5.20 دينار مقابل 5.17 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبطت الليرة التركية إلى 0.28 دينار مقابل 0.30 دينار أمس، وكذلك الدينار التونسي إلى 1.65 دينار مقابل 1.68 دينار ليبي. في حين صعد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 218 مقابل 215 دينارًا.