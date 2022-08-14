«أجوكو» تفتتح مختبر حقل مسلة بعد عمليات التطوير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط والغاز (أجوكو)، اليوم الأحد، افتتاح مبنى مختبر حقل مسلة بعد إجراء عمليات الصيانة المتكاملة من قبل الإدارة الفنية.

حضر افتتاح المختبر مراقب حقل مسلة عبدالقادر مفتاح، ومراقب الدعم الفني مصباح الزهاوي، ومنسق المعلومات والمتابعة عمران الزوي، ورئيس قسم المشاريع محمد الباين، ومهندس المشروع بإدارة الشؤون الفنية ناصر شتوان.

كما شارك في الافتتاح منسق الشؤون الفنية بحقل مسلة الصديق الصقر ومنسقو ورؤساء الأقسام بحقول مسلة والسرير والنافورة ولفيف من مستخدمي الحقل.

أين يقع حقلة مسلة؟

يقع حقل مسلة بين حقلي السرير وماجد في المنطقتين 65 و80 على بُعد 500 كيلو متر جنوب شرق بنغازي، ويبلغ إنتاجه اليومي نحو 225 ألف برميل.

ويعتبر هذا الحقل من أحدث الحقول الضخمة الواقعة في حوض سرت وقد اكتُشف العام 1963. ويضخ إنتاجه إلى ميناء الحريقة عبر خط السرير وإلى مينا رأس لانوف عن طريق خط ماجد النافورة. ويجري استخراج النفط به بالرفع الطبيعي الذاتي والرفع الصناعي.

مختبر حقل مسلة بعد إجراء عمليات الصيانة المتكاملة من قبل الإدارة الفنية، 14 أغسطس 2022. (صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)

مختبر حقل مسلة بعد إجراء عمليات الصيانة المتكاملة من قبل الإدارة الفنية، 14 أغسطس 2022. (صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)

مختبر حقل مسلة بعد إجراء عمليات الصيانة المتكاملة من قبل الإدارة الفنية، 14 أغسطس 2022. (صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)

مختبر حقل مسلة بعد إجراء عمليات الصيانة المتكاملة من قبل الإدارة الفنية، 14 أغسطس 2022. (صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)

مختبر حقل مسلة بعد إجراء عمليات الصيانة المتكاملة من قبل الإدارة الفنية، 14 أغسطس 2022. (صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا)