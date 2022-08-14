ارتفاع الدولار والإسترليني في مستهل الأسبوع بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.85 دينار من 4.84 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. كما صعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.98 دينار من 5.92 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وتراجع سعر اليورو إلى 4.98 دينار مقابل 4.99 دينار.