الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج وقليل الاضطراب على درنة...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل درنة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
* البحر هادئ إلى خفيف الموج.
* الرؤية جيدة الى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة آخر الليل والصباح الباكر.
* السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
* الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و0.25 متر.
* درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.
الساحل من الخليج طبرق
* الرؤية جيدة.
* البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل درنة.
* ارتفاع الموج يتراوح بين1 و0.25 متر. يصل اليوم إلى 1.5 على ساحل درنة.
* السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
* الرياح شمالية غربية وتكون غربية اليوم على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
* درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة مئوية.
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