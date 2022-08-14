الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج وقليل الاضطراب على درنة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

* البحر هادئ إلى خفيف الموج.

* الرؤية جيدة الى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة آخر الليل والصباح الباكر.

* السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

* الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و0.25 متر.

* درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.