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قفل 4 مخابز في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 01:00 صباحا
قفل 4 مخابز في سرت
من أعمال التفتيش على المخابز في سرت، 13 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)
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جرى قفل أربعة مخابز في سرت، السبت، خلال حملة تفتيش مشتركة للحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومدير نيابة سرت الجزئية؛ وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والإجراءات القانونية.

وقالت مصادر بجهاز الحرس البلدي لـ«بوابة الوسط»، إن دورية تفتيش مشتركة بين الجهاز ومركز الرقابة على الأغذية ونيابة سرت الجزئية شمعت المخابز الأربعة وأحالت تقرير بالخصوص إلى جهات الاختصاص، وذلك بعدما لاحظت مخالفات متعلقة بالعمالة، وأوزان رغيف الخبز، وأذن مزاولة المهنة. 

- تكليف الحرس البلدي بتكثيف حملات التفتيش على الأنشطة التجارية في سرت

كما جرت مصادرة الطواجن الخاصة بالخبز، وتوقيف العاملين بالمخابز على ذمة القضية.

من أعمال التفتيش على المخابز في سرت، 13 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)
من أعمال التفتيش على المخابز في سرت، 13 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)
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