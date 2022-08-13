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شاهد في «هذا المساء».. الدبيبة يداعب الشباب بالقروض ويرفض التسليم قبل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 11:45 مساء
شاهد في «هذا المساء».. الدبيبة يداعب الشباب بالقروض ويرفض التسليم قبل الانتخابات
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة «الوسط wtv»، السبت، على وعود رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن القروض المخصصة للشباب، ورفضه تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

وسلم الدبيبة، أمس الجمعة، خلال الاحتفالية التي أُقيمت في الخمس لمناسبة اليوم العالمي للشباب، صكوك الدفعة الأولى من القروض الخاصة بمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، بواقع 150 ألف دينار للصك الواحد، حيث جرى تسليم تسعة صكوك وشهادات تخصيص وحدات سكنية للمستحقين من بلديات مختلفة. ولم يذكر الدبيبة كيفية اختيار المستحقين بالدفعة الأولى، لكنه أشار إلى أن العملية جرت «بطريقة شفافة، راعت تمثيل جميع المناطق».

- الدبيبة: لا خيار غير الاتجاه إلى الانتخابات وتقاسم السلطة لا يمكن أن يحدث
- الدبيبة يسلم صكوك الدفعة الأولى من القروض السكنية للشباب

وخلال الاحتفالية، أكد الدبيبة أنه لا خيار أمام الليبيين «غير الاتجاه إلى الانتخابات»، معلنًا رفضه «تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب»، وقال: «لا خيار أمامنا أو خلفنا غير أن نتجه إلى الانتخابات ولا يمكن تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب لا يمكن أن يحدث ذلك. نحن مع انتخابات حرة ونزيهة».

وطالب الدبيبة مجلسي النواب والدولة بالكف عن «العبث» وضرورة إقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات «لأنه لا يمكن الذهاب إلى طريق ثانية»، لافتًا إلى أن المجلسين يحاولان التمديد وتكرار المراحل الانتقالية.

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