العقوري يرد على وليامز: ضيعت فرصا كبيرة لدعم جهود إنهاء الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط

رفض رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، السبت، التصريحات الأخيرة التي أطلقتها المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مشددًا على أنها «ضيعت فرصًا كبيرة لدعم مجهودات القادة في ليبيا لإنهاء الانقسام، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد».

واتهمت وليامز في حوار مع موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني، أمس الجمعة، معظم القادة الليبين بـ«النفاق» في علاقاتهم بالجهات الخارجية، وقالت: «معظم القادة الليبيين يحبون مغازلة الجهات الخارجية، والسفر حول العالم، وتلقي معاملة السجادة الحمراء. ومع ذلك، فإن هؤلاء القادة، نفاقا، يلقون باللوم علنًا على هذه الجهات فيما يعد في النهاية إخفاقات ليبية في الغالب للتوصل إلى الإجماع المطلوب».

وردا على تصريحات وليامز، قال العقوري في بيان، إن وليامز «عممت أحكامها على الطبقة السياسية في ليبيا، وأغفلت مجهودات البعض الصادقة للتوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار للبلاد»، معتبرا أن تصريحاتها تفتقر إلى «الموضوعية وعدم تفهم الظروف الصعبة التي يعمل فيها السياسيون الليبيون وحملات الكراهية ضدهم».

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العقوري يتهم وليامز «بتضييع فرص إنهاء الانقسام» في ليبيا

وبدلا من اتهام الطبقة السياسية، رأى العقوري أنه «كان ينبغي على ستيفاني الحديث بصراحة للشعب الليبي عن عمل البعثة التي ارتكبت خطأ كارثيا ولم تتابع بجدية الاتهامات برشوة أعضاء من لجنة الحوار الوطني وهو ما أنتج حكومة عبدالحميد الدبيبه، التي تعتبر الحكومة الأكثر فسادا، وستعاني الأجيال القادمة نتيجة سياستها الاقتصادية غير المسؤولة».

وأضاف: «لم تتحدث ستيفاني عن أداء حكومة الوحدة الوطنية التي أتيحت لها فرصة كبيرة للنجاح في ملفات مهمة مثل توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة، والإصلاح الاقتصادي، والمصالحة والتحول للامركزية».

واتهم العقوري المسؤولة الأممية السابقة بـ«عدم الحرص» في إحاطاتها لمجلس الأمن على توضيح حقيقة العمل على ملفات مهمة لاستقرار البلاد مثل توحيد المؤسسات السيادية، المصالحة والتحول للامركزية، فضلا عن «عدم قربها» من الجميع، و«عدم حرصها على احترام الديمقراطية الناشئة في ليبيا حيث كان موقف البعثة ضعيفا في دعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا».

وبعد أن أشاد ببعض نجاحاتها في الملف الاقتصادي، ودعم المسار الدستوري، شدد العقوري على أن وليامز «ضيعت فرصًا كبيرة لدعم مجهودات القادة السياسيين في ليبيا لإنهاء الانقسام، وتجاهلت عديد الجهود الصادقة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد».