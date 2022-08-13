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شاهد في «وسط الخبر».. بين وعود الدبيبة وتحشيد باشاغا إلى أين تتجه ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 08:37 مساء
شاهد في «وسط الخبر».. بين وعود الدبيبة وتحشيد باشاغا إلى أين تتجه ليبيا؟
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت، الضوء على المشهد السياسي المعقد في ليبيا، على وقع التصريحات الصادرة عن مختلف الأطراف، وهو ما دفع الأجواء إلى التوتر والترقب الحذر.

والأربعاء، حمل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة «المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية على كل قطرة دم تسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة وبلا شرعية»، كما وجه رسالة إلى مدينة مصراتة.

- الدبيبة: لا خيار غير الاتجاه إلى الانتخابات وتقاسم السلطة لا يمكن أن يحدث
- باشاغا: «أحمِّل رئيس الحكومة منتهية الولاية مسؤولية كل قطرة دم تسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة»

وتزامنت الكلمة مع استعراض كبير للقوة الداعمة لحكومته، في ضواحي مدينة مصراتة اليوم الثلاثاء، حيث نشرت صفحة الحكومة التابعة لباشاغا صورًا تظهر أرتالًا عسكرية قالت إنها «استعراض اللواء 217 قوة حماية الشرعية الداعم للحكومة الليبية».

بدوره، أكد الدبيبة أنه لا خيار أمام الليبيين «غير الاتجاه إلى الانتخابات»، معلنًا رفضه «تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب» لأن ذلك «لا يمكن أن يحدث». وقال في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمي للشباب التي عُقِدت بمدينة الخمس، مساء الجمعة، «لا خيار أمامنا أو خلفنا غير أن نتجه إلى الانتخابات، ولا يمكن تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب. لا يمكن أن يحدث ذلك. نحن مع انتخابات حرة ونزيهة».

وطالب الدبيبة مجلسي النواب والدولة بالكف عن «العبث» وضرورة إقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات «لأنه لا يمكن الذهاب إلى طريق ثانية»، لافتًا إلى أن المجلسين يحاولان التمديد وتكرار المراحل الانتقالية.

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