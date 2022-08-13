النيابة العامة: ضبط متهم في جماعة إجرامية احتجزت 18 عاملا وافدا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مكتب النائب العام، اليوم السبت، رفع دعوى جنائية ضد أحد المتهمين بالمشاركة في احتجاز 18 عاملًا وافدًا إلى ليبيا بغرض الحصول على المال مقابل إطلاقهم، وذلك بعد ضبط هذا المتهم.

وقال المكتب، في بيان، إن المتهم «منتظم في جماعة إجرامية أُسِّست لغرض ارتكاب عدة جنايات كان آخرها ارتكاب جناية حجز حرية ثمانية عشر عاملًا»، مشيرًا إلى صدور أمر ضبط وإحضار ضد مرتكبي الواقعة.

- لجنة أمنية تباشر في إخلاء 50 مبنى وقطعة أرض مملوكة للدولة ببنغازي

- النائب العام يشكل لجنة تحقيق في وجود «برومات البوتاسيوم» في صناعة الخبز

- حبس 12 مسؤولا ومديري شركتين في قضية فساد وزارة الصحة

ضبط المتهم في منفذ بنغازي الجوي

وبادر مأمور الضبط القضائي العامل في منفذ بنغازي الجوي إلى ضبط المتهم (ي. ك) فور مروره من المنفذ، ثم تولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام ببنغازي استجوابه.

وجرى سؤال المتهم حول انخراطه في العصابة الإجرامية ومساهمته في ارتكاب جرائم: (حرابة وخطف حيازة أسلحة غير مرخص له بحملها)، ثم بعد ذلك تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن قدم إحاطته للنيابة.