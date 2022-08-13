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أسعار العملات الدولية في السوق الموازية مستهل الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 01:29 مساء
أسعار العملات الدولية في السوق الموازية مستهل الأسبوع
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم السبت، مستهل تعاملات الأسبوع. (أرشيفية)
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واصلت أسعار العملات الدولية استقرارها مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم السبت، مستهل تعاملات الأسبوع. 

وبقي سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية عند 5.09 دينار وهو السعر المسجل، الخميس.

- استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
- الحبري: قدمنا دراسة عن إعادة النظر في سعر صرف الدينار في ضوء التطورات العالمية
- مصرف الجمهورية مستمر في توزيع السيولة الجمعة

سعر اليورو في السوق الموازية
وبقي سعر اليورو عند 5.17 دينار، وكذلك الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وواصلت كذلك الليرة التركية الاستقرار عند 0.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.68 دينار ليبي. كما بقي سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 215 دينارًا.

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