أسعار العملات الدولية في السوق الموازية مستهل الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت أسعار العملات الدولية استقرارها مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم السبت، مستهل تعاملات الأسبوع.

وبقي سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية عند 5.09 دينار وهو السعر المسجل، الخميس.

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سعر اليورو في السوق الموازية

وبقي سعر اليورو عند 5.17 دينار، وكذلك الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وواصلت كذلك الليرة التركية الاستقرار عند 0.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.68 دينار ليبي. كما بقي سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 215 دينارًا.