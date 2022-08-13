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جهاز الأمن الداخلي يعلن ضبط متسولين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 02:51 مساء
جهاز الأمن الداخلي يعلن ضبط متسولين
من الحملة الأمنية لمكافحة التسول في طرابلس، 13 أغسطس 2022. (تويتر)
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أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم السبت، ضبط متسولين خلال حملة مكافحة ظاهرة التسول في العاصمة طرابلس. 

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد باشرت اللجنة المكلفة أمس الجمعة أعمالها التي استهدفت شوارع ومناطق مختلفة من طرابلس إضافة الى المساجد التي يستغلها البعض من هذه الفئة خاصة يوم الجمعة.

- القبض على شخص يدعي إعاقة طفلته لاستغلالها في التسول 
- إطلاق حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بمدينة بنغازي وضواحيها
- ضبط متسولين من جنسيات مختلفة في اجدابيا

حملة ضبط متسولين في بنغازي
وتحاول الأجهزة الأمنية احتواء ظاهرة التسول التي بدأت تتفشى في أنحاء متفرقة في البلاد، ففي مايو الماضي أطلقت الغرفة المشتركة لتأمين بنغازي الكبرى، حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بالمدينة وضواحيها، و«تقضي الحملة بضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن الكريم وذلك بعد ازدياد عدد المتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًا».

من الحملة الأمنية لمكافحة التسول في طرابلس، 13 أغسطس 2022. (تويتر)
من الحملة الأمنية لمكافحة التسول في طرابلس، 13 أغسطس 2022. (تويتر)
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