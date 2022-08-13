جهاز الأمن الداخلي يعلن ضبط متسولين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم السبت، ضبط متسولين خلال حملة مكافحة ظاهرة التسول في العاصمة طرابلس.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد باشرت اللجنة المكلفة أمس الجمعة أعمالها التي استهدفت شوارع ومناطق مختلفة من طرابلس إضافة الى المساجد التي يستغلها البعض من هذه الفئة خاصة يوم الجمعة.

حملة ضبط متسولين في بنغازي

وتحاول الأجهزة الأمنية احتواء ظاهرة التسول التي بدأت تتفشى في أنحاء متفرقة في البلاد، ففي مايو الماضي أطلقت الغرفة المشتركة لتأمين بنغازي الكبرى، حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بالمدينة وضواحيها، و«تقضي الحملة بضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن الكريم وذلك بعد ازدياد عدد المتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًا».

من الحملة الأمنية لمكافحة التسول في طرابلس، 13 أغسطس 2022. (تويتر)