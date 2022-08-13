بالصور.. إصابة رجل مرور بطلق ناري مجهول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، إصابة رجل مرور بطلق ناري من مجهول أثناء تأدية عمله.

إصابة رجل المرور محمد نجيب خلال تأدية عمله

ونشرت الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لرئيس وأعضاء قسم مرور سوق الجمعة خلال متابعة رجل المرور محمد نجيب بعد نقله من مركز طرابلس الطبي إلى مصحة الخليل لتلقي مزيد من العلاج اللازم.

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وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة وتحديد المتورطين فيها وأصدر مدير أمن طرابلس تعليمات بضرورة التحري وجمع المعلومات وضبط الجناة في الواقعة.

رجل المرور خلال تلقي العلاج، 13 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

رجل المرور خلال تلقي العلاج، 13 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

رجل المرور خلال تلقي العلاج، 13 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

رجل المرور خلال تلقي العلاج، 13 أغسطس 2022. (مديرية أمن طرابلس)