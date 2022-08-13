مدير مصحة خاصة لـ«فلوسنا»: أسعار الخدمات الطبية ارتفعت مع قفزة الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

أرجع مدير مصحة خاصة في العاصمة طرابلس ارتفاع أسعار الخدمات الطبية في المصحات الخاصة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي.

وقال مدير مصحة الرازي د.على أبوالشواشي، في تصريح إلى برنامج «فلوسنا» بقناة الوسط (wtv) إن سعر تكلفة المعدات والأدوية أكبر من الأسعار التي حددتها تسعيرة الدولة، مطالبًا بجولة في أسواق المعدات الطبيبة لمعرفة الأسعار الحقيقية في السوق. وبيّن أبوالشواشي أن أسعار الخدمات الطبيبة ارتفعت مع قفزة الدولار إلى 5 دنانير، مقابل التسعيرة القديمة بدينار وأقل من دينار.

تسعيرة مثالية للخدمات الطبية

ونوه مدير المصحة الخاصة بأن وزارة الاقتصاد سبق وأن شكلت لجنة لوضع التسعيرة المثالية، لكنها لم تعتمد نظرًا لسفر الوزير إلى خارج البلاد، مطالبًا بتشكيل لجنة جديدة لوضع تسعيرة تتناسب مع سعر التكلفة.

وفي مارس الماضي، كلف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، لجنة من ذوي الاختصاص بإعداد قرار لتحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية بالقطاع الخاص في صورته النهائية للاعتماد حتى تجري إحالته للجهات الضبطية والرقابية للتنفيذ.

ويوم الخميس، أصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، تعليماته بإيقاف العمل بالقرار الخاص بالتسعيرة الموحدة للخدمات الطبية بالمصحات الخاصة، إلى حين تشكيل لجنة لإعادة دراسته بناءً على المقترح المقدم من اتحاد المصحات الليبي إلى جانب تفعيل التأمين الطبي بقطاع الصحة.

من جهة أخرى، اقترح مدير مصحة الرازي الشروع في مشروع التأمين الصحي للخروج من هذه الإشكالية.