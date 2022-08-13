«الليبي لعلوم الزلازل» يوضح تفاصيل زلزال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المركز الليبي لعلوم الزلازل، تفاصيل الزلزال الذي تعرضت له ليبيا مساء أمس الجمعة، والذي شعر به أهالي مدينة بنغازي في تمام الحادية عشرة و31 دقيقة.

وقال فرع المركز الليبي لعلوم الزلازل في غريان، إن الشبكات العالمية لرصد الزلازل سجلت زلزالًا بقوة 5.3 على مقياس ريختر، على تمام الساعة 11:31 ليلة أمس الجمعة، شمال غرب مدينة بنغازي، «على خط عرض 33.55 شمالا، وخط طول 19.03، بعمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض».

تحرك الصفيحة الأفريقية باتجاه الصفيحة الأوراسية

وأوضح المركز أن سكان بنغازي والمناطق القريبة شعروا بالهزة، ولكن لم يكن لها أي تأثير، بحسب بيان نشره اليوم المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء. الذي أرجع نشاط منطقة البحر المتوسط من الناحية الزلزالية، بسبب تحرك الصفيحة الأفريقية باتجاه الصفيحة الأوراسية.

- هزة أرضية في بنغازي

وقال عدد من سكان مدينة بنغازي أمس، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنهم شعروا بتلك الهزة في تمام الحادية عشرة و31 دقيقة ليل الجمعة.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على موقعه الإلكتروني، أن زلزالًا وقع في البحر المتوسط، على بُعد 187 كيلومترا شمال غرب بنغازي، بقوة 5.3 ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات.