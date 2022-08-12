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الدبيبة: لا خيار غير الاتجاه إلى الانتخابات وتقاسم السلطة لا يمكن أن يحدث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 10:30 مساء
الدبيبة: لا خيار غير الاتجاه إلى الانتخابات وتقاسم السلطة لا يمكن أن يحدث
الدبيبة متحدثا في احتفالية اليوم العالمي للشباب بالخمس، الجمعة 12 أغسطس 2022. (فيديو)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه لا خيار أمام الليبيين «غير الاتجاه إلى الانتخابات»، معلنًا رفضه «تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب» لأن ذلك «لا يمكن أن يحدث».

وقال الدبيبة في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمي للشباب التي عُقِدت بمدينة الخمس، مساء اليوم الجمعة، «لا خيار أمامنا أو خلفنا غير أن نتجه إلى الانتخابات ولا يمكن تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب لا يمكن أن يحدث ذلك. نحن مع انتخابات حرة ونزيهة».

الدبيبة يطالب مجلسي النواب والدولة بإقرار القاعدة الدستورية
وطالب الدبيبة مجلسي النواب والدولة بالكف عن «العبث» وضرورة إقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات «لأنه لا يمكن الذهاب إلى طريق ثانية»، لافتًا إلى أن المجلسين يحاولان التمديد وتكرار المراحل الانتقالية.

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وأكد الدبيبة أن حكومته قدمت الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكن المشكلة لا تزال قائمة وهي ممثلة في عدم التوافق على القاعدة الدستورية التي على أساسها تجري الانتخابات بعد إصدار القوانين الانتخابية.

الدبيبة: لا يمكن الرضا عن هذا الوضع الممل
كما اعتبر الدبيبة أنه لا يمكن الرضا عن هذا الوضع «الممل» دون الذهاب إلى الانتخابات ليختار الليبيون من يقودهم، مؤكدًا أنهم «يرفضون أن يحكمهم أجنبي أو أن يكون هناك من ينفذ أجندات لدول أجنبية أو أحزاب».

وأشاد الدبيبة خلال حديثه بـ«شباب المؤسسات الأمنية» الذين «نجحوا في تجنيب بلادنا محاولات عودة الحروب مرة أخرى».

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