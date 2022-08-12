شاهد في «الحصاد»: وقع كلمة باشاغا الأخيرة والمخاوف بشأن الصراع

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV)، الجمعة، الضوء، على كلمة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الأخيرة، التي هاجم فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، محملا إياه «المسؤولية عن كل قطرة دم تسفك بسبب إصراره في البقاء بالسلطة».

وتناولت الحلقة، وقع تلك الكلمة، والسيناريوهات المتوقعة لمسار التصعيد، والمخاوف من تداعي الموقف إلى الصراع على الأرض، وتأثير الأطراف الدولية الفاعلة في المشهد، في ظل رغبتها المعلنة بإبقاء الأوضاع هادئة في ليبيا.

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وفي سياق الحديث عن دور الأطراف الدولية، ركزت الحلقة على الموقف التركي من التطورات الليبية الحالية، وعلى أي مسافة تقف بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.