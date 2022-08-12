تكليف الحرس البلدي بتكثيف حملات التفتيش على الأنشطة التجارية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

كلفت بلدية سرت فرع جهاز الحرس البلدي بضرورة تكثيف حملات التفتيش على كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية في نطاق البلدية.

جاء التكليف خلال اجتماع عقده، اليوم الجمعة، عميد بلدية سرت مختار المعداني مع رئيس فرع جهاز الحرس البلدي المكلف العقيد هشام النكاع.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن عميد البلدية أصدر خلال الاجتماع تعليمات عاجلة لضرورة قيام الحرس البلدي بكامل واجباته وتنظيم حملات تفتيشية على كل الأنشطة الاقتصادية دون استثناء.

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عميد سرت يطالب بتصحيح وضع جهاز الحرس البلدي

وذكر الأميل أن عميد بلدية سرت أجرى خلال اجتماعه مع رئيس فرع جهاز الحرس البلدي اتصالا هاتفيا مع مدير مديرية الحرس البلدي الوسطى، حيث جرى الاتفاق على قيام الأخير بزيارة سرت وتصحيح وضع فرع الجهاز في المدينة وإجراء تغيرات شاملة لاهتمام وزيادة الدعم والتوعية.

اجتماع عميد بلدية سرت مع رئيس فرع جهاز الحرس البلدي. (الإنترنت)