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الأمم المتحدة تحث القادة الليبيين على وضع آليات لإشراك الشباب في عملية صنع القرار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 06:44 مساء
الأمم المتحدة تحث القادة الليبيين على وضع آليات لإشراك الشباب في عملية صنع القرار
القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا. (أرشيفية: الإنترنت)
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حثت الأمم المتحدة القادة السياسيين في ليبيا على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صناعة القرار والاستجابة لمطالبهم بشأن الانتخابات والنمو الاقتصادي، مؤكدة أنهم الفئة الأكثر تضررا من الأزمة التي طال أمدها، وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة.

وقالت البعثة إنها تحتفل والعالم أجمع باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام «لتسليط الضوء على قضايا الشباب والاحتفاء بإمكاناتهم ليكونوا القوة الدافعة نحو إحلال السلام وتحقيق التنمية».

شباب ليبيا في قلب الأزمة
ونبهت البعثة إلى أن «شباب ليبيا يقعون في قلب الأزمة التي طال أمدها، وهم من بين أكثر الفئات تضررا منها»، لافتة إلى إعرابهم «عن اهتمام غير مسبوق بالشؤون العامة والسياسية رغم التهميش المزمن للشباب في الحياة السياسية».

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وأوضحت البعثة أن الشباب «يسهمون بجدية في بناء مجتمع يتمتع بحرية أكثر وعدالة اجتماعية وديمقراطية»، مشيرة إلى «أن أكثر من نصف الذين تسجلوا للتصويت في العام 2021 تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، علاوة على أن عددا من الشباب أنفسهم تقدموا كمرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021».

زينينغا: الشباب هم الأمل الأفضل لليبيا
وقال القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا، «في اليوم العالمي للشباب، تحث الأمم المتحدة القادة السياسيين على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار والاستجابة لدعوتهم ليس فقط لإجراء انتخابات، بل وأيضا من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يصاحبه»، مضيفا أن «الشباب، ذكورا وإناثا، هم الأمل الأفضل لليبيا في تحقيق الاستقرار».

وأكد زينينغا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «عملت وستواصل العمل، مع جميع شرائح المجتمع الليبي بمن فيها الشباب والشابات الذين يشكلون مستقبل البلاد» وذلك تأكيدا لما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2250 لسنة 2015 بشأن الشباب والسلام والأمن بالإقرار بأهمية تمكين الشباب في العملية السياسية والمساهمة في صنع السلام والأمن.

أبرز أولويات البعثة الأممية في ليبيا
وشدد المسؤول الأممي على أن «من الأهمية بمكان الاستماع إلى الشباب ومنحهم الفرص للمساهمة بشكل هادف في عملية صنع القرار»، مؤكدا أن «أبرز أولويات البعثة الآن هي تقديم الدعم والخبرة للأطراف الليبية لحلحلة الجمود السياسي والمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري متين».

واعتبر القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في يلبيا أنه «قد حان الوقت للجميع - بمن فيهم الشباب - لتنحية الخلافات جانبا والعمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لليبيا».

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