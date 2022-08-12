مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مصرف ليبيا المركزي، الجمعة، المواطنين من «محاولات خداع واحتيال إلكترونية» يجري الترويج لها من خلال رسائل متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة، توهم بالتسجيل للحصول على مبالغ مالي.

وقال المصرف المركزي في تنويه نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن هذه المحاولات تهدف إلى «خداع المواطنين واختراق أجهزتهم أو السرقة المالية أو سرقة البيانات أو الابتزاز الإلكتروني»، مؤكدا «حرصه على عدم وقوع المواطنين ضحايا لِمحاولات خداع واحتيال إلكترونية، تم رصدها من قبل المصرف».

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ودعا مصرف ليبيا المركزي المواطنين «إلى عدم التجاوب مع مثل هذه المحاولات أو تداولها». منوها بأن المنشورات التي تمثله هي المنشورة عبر صفحاته الرسمية الموثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.