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«الكهرباء»: ارتفاع القدرة الإنتاجية إلى 5900 ميغاوات.. وانخفاض العجز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 02:35 مساء
«الكهرباء»: ارتفاع القدرة الإنتاجية إلى 5900 ميغاوات.. وانخفاض العجز
الناطق باسم شركة الكهرباء، وئام التائب. (صورة مثبتة من فيديو)
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أعلن الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، الوصول بالقدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء إلى 5900 ميغاوات دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية.

وقال التائب في إيجاز صحفي، إن شبكة الكهرباء شهدت خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعا ملحوظا في ساعات طرح الأحمال، وانقطاع التيار، وأرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب والأحوال الجوية إلى جانب انخفاض إمداد الخط الشرقي خصوصا باحتياجاته من الغاز الطبيعي.

- ارتفاع متوسط إنتاج الكهرباء بنسبة 10.5% خلال الربع الأول من 2022

وأوضح أن قدرة الشبكة خلال الشهر الماضي قدرت بنحو 5100 إلى 5300 ميغاوات، فيما وصل الطلب إلى 8480 ميغاوات؛ ما ترتب عليه عجز بقيمة 3200 ميغاوات، لكن مع عودة إمداد الشبكة بالغاز اللازم، وإعادة تشغيل حقوق النفط، وصيانة بعض وحدات الإنتاج ارتفعت قدرة الشبكة إلى 5900 ميغاوات، حسب الناطق.

ونبه التائب إلى أن حال استمرار الأمور كما هو مخطط له سترتفع قيمة الإنتاج وتنخفض قيمة العجز التي تقدر حاليا بنحو 2000 ميغاوات.

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