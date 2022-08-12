تسليم أرض معتدى عليها بحي الأندلس إلى مصلحة أملاك الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسليم قطعة أرض واقعة ببلدية حي الأندلس وتبلغ مساحتها أربعة هكتارات مخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وسلمت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قطع الأرض إلى مصلحة أملاك الدولة بناءً على تعليمات النائب العام، وذلك بحضور فرع الحرس البلدي بحي الأندلس، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

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وجرى تسليم الأرض بعد وقف كل التعديات عليها من قبل بعض الخارجين عن القانون الذين فتحوا مسارات طرق داخل الأرض تمهيدا لتقسيمها ومن ثم الاستيلاء عليها، حسب البيان.

تسليم أرض معتدى عليها بحي الأندلس إلى مصلحة أملاك الدولة، 11 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

تسليم أرض معتدى عليها بحي الأندلس إلى مصلحة أملاك الدولة، 11 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

تسليم أرض معتدى عليها بحي الأندلس إلى مصلحة أملاك الدولة، 11 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

تسليم أرض معتدى عليها بحي الأندلس إلى مصلحة أملاك الدولة، 11 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)