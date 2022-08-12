«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الجمعة، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها بين 05 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون شمالية شرقية اليوم على ساحل رأس لانوف، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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