«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الجمعة، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.