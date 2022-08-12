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الدرسي يبحث مسألة المكافآت المتعثرة للأطباء في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 01:16 صباحا
الدرسي يبحث مسألة المكافآت المتعثرة للأطباء في المنطقة الشرقية
وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة توفيق الدرسي خلال مؤتمر صحفي، 11 أبريل 2022. (الإنترنت)
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بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توفيق الدرسي، الخميس، أوضاع الأطباء المتعاونين بالمستشفيات والمراكز الطبية بالمنطقة الشرقية، ومسألة المكافآت المتعثرة، إضافة إلى صرف قيمة مراكز العزل والفلترة إلى جانب المعامل والمختبرات.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، ومدير عام مركز الطب بالمناطق الحارة الشريف البسكري، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع، الذي عُقد بديوان وزارة الصحة بالعاصمة طرابلس، إلى الوقوف على احتياجات ونواقص المراكز المتخصصة والمستشفيات بالمنطقة الشرقية وتقديم كافة الدعم لها.

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