محامو بنغازي يطالبون بالإفراج عن زميلهم محمد حسين الجروشي المحتجز منذ 6 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت نقابة محامي بنغازي، اليوم الخميس، بالإفراج عن زميلهم المحامي محمد حسين الجروشي، الموقوف منذ سـت سـنـوات، والحاصل على حكم من القضاء العسكري بعدم الاختصاص.

وقالت النقابة، في بيان، إن الجروشي معتقل منذ أكثر مـن ست سنوات بخـلاف القانون مـن جهـات غير مختصة وعُـرض على محكمة غير مختصة، وهـي المحكمـة العسكرية التي أنصفته بحكمها في القضية رقم 77 لسنة 2021، ورغم ذلك استمر اعتقاله حتى اليوم.

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ودعت النقابة المدعى العام العسكـري باحترام وتنفيذ الحكم الصادر لصالح المحامي المعتقل، مشيرة إلى أنها تحتفظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي 24 يونيو 2020، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج عن جميع المحامين والقضاة «المحتجزين تعسفيا في ليبيا بمن فيهم محمد حسين البشير الجروشي، دون الوصول إلى العدالة».

وقالت البعثة آنذاك، في تعليقها على نجاح نقابة المحامين الليبيين بتعيين لجانها الداخلية، إن نقابات المحامين المستقلة تلعب «دورًا هامًا في تعزيز احترام سيادة القانون ونظام قضائي فعال».