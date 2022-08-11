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«اللواء 444» يحبط تهريب 69 ألف لتر وقود بعدة مناطق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 11:13 مساء
«اللواء 444» يحبط تهريب 69 ألف لتر وقود بعدة مناطق
شاحنة تحمل وقودا بغرض التهريب (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
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أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، إحباط تهريب 69 ألف لتر وقود في ثلاث عمليات بمناطق مختلفة.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مفارزه تمكنت من ضبط شاحنة مغطاة بالتراب بها خزان وقود مخبأٌ في أسفلها يحمل 14 ألف لتر من الوقود جرى ضبطها جنوب مدينة نسمة.

وفي العملية الثانية تمكنت عناصر اللواء من ضبط شاحنة تحمل (الفحم) بها خزان أسفل منها يحمل 15 ألف لتر من الوقود المهرب جنوب مدينة ترهونة.

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والعملية الثالثة جنوب مدينة مزدة، حيث تمكنت مفارز اللواء من ضبط شاحنة بها 40 ألف لتر من الوقود المهرب كانت متوجهة خارج البلاد.

وقال اللواء إنه «يواصل تطبيق خطته الموضوعة حفاظا على قوت الليبيين ومقدراتهم، وتخفيفا من معاناة أبناء الجنوب وضربا للعصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الليبيين الذي لا يصل لعديد المناطق».

شاحنة تحمل وقودا بغرض التهريب (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
شاحنة تحمل وقودا بغرض التهريب (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
شاحنة تحمل وقودا بغرض التهريب (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
شاحنة تحمل وقودا بغرض التهريب (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
شاحنة تحمل وقودا بغرض التهريب (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
شاحنة تحمل وقودا بغرض التهريب (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
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