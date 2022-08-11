«الأغذية العالمي» يوزع مساعدات على 100 أسرة متضررة من «حادث بنت بية»

القاهرة - بوابة الوسط

وزع برنامج الأغذية العالمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طرودا غذائية على 100 أسرة متضررة من حادث انفجار صهريج الوقود المأساوي الذي وقع مطلع أغسطس الجاري في بلدية بنت بية.

وساعد فريق من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بليبيا، في تنسيق توزيع الطرود، وفق تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر».

وكتب الحساب: «قلوبنا ومواساتنا للعائلات التي فقدت أحباءها ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. نقف على استعداد مع شركائنا للدعم بأي طريقة ممكنة».

- لجنة حكومية تطلب من بلديات الجنوب موافاتها بالمختنقات العاجلة

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر محلي من منطقة الزوية بالبلدية «بوابة الوسط»، بارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار شاحنة وقود في بنت بيية إلى 23 شخصا.

ووقع الحادث مطلع أغسطس الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

توزيع مساعدات غذائية على أسر متضرر حادث بنت بية (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بليبيا على تويتر)