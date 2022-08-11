الدبيبة: برلمان الشباب تجربة طموحة وسابقة يمكن البناء عليها في الاستفتاءات

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن انتخابات برلمان الشباب «تجربة طموحة»، يمكن «البناء عليها في الاستفتاءات»، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الأول لأعضاء برلمان الشباب الذي عُقد، مساء الخميس، في طرابلس بحضور عدد من الوزراء.

وقال الدبيبة في كلمته التي نشر مقتطفات منها المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن «هذا البرلمان الشبابي يعتبر تجربة طموحة»، موضحا أنها «تهدف إلى إدماج الشباب وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية».

وأضاف الدبيبة أن «اهتمامنا بالشباب لا يقتصر على مشاركتنا معهم في مثل هذا الحدث، ولكن الهدف‏ من مشاركتنا في هذا اليوم إنما هو التذكير، والتنبيه، والتوجيه الصريح بأن يكون الشباب دائما في صميم اهتماماتنا لا نغفل عن النهوض به في شتى المجالات».

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الدبيبة: التصويت الإلكتروني يمكن أن يحل محل الانتخابات التقليدية

وثمن الدبيبة جهود وزارة الشباب والهيئة العامة للمعلومات على نجاح تجربة التصويت الإلكتروني وتنفيد انتخابات إلكترونية لبرلمان الشباب الليبي، منوها بأنها «تُعد سابقة مهمة يمكن البناء عليها في الاستفتاءات ويمكن حتى تَحِلّ محل الانتخابات التقليدية كلما دعت الضرورة لذلك».

كما دعا الدبيبة في كلمته إلى «بذل الجهد حتى تنعم ليبيا بسلطات تشريعية تعمل وفق الدستور من أجل حياة كريمة للمواطن، والمحافظة على حقوقه، وضمان أدائه لواجباته».

اللقاء الأول لأعضاء برلمان الشباب الليبي، الخميس 11 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اللقاء الأول لأعضاء برلمان الشباب الليبي، الخميس 11 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اللقاء الأول لأعضاء برلمان الشباب الليبي، الخميس 11 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اللقاء الأول لأعضاء برلمان الشباب الليبي، الخميس 11 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اللقاء الأول لأعضاء برلمان الشباب الليبي، الخميس 11 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)