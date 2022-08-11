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في العدد 351: ضياع خارطة الطريق.. وضجة وزير التعليم العالي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 09:22 مساء
في العدد 351: ضياع خارطة الطريق.. وضجة وزير التعليم العالي
غلاف العدد 351 من جريدة «الوسط». الخميس 11 أغسطس 2022 (بوابة الوسط)
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اليوم الخميس صدر العدد 351 من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى تقرير يرصد مستجدات الصراع على السلطة في البلاد بالتزامن مع الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، وجاء بعنوان «ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح».

هل يتحرك مشروع المصالحة؟
ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعا بعنوان: هل يتحرك مشروع المصالحة الليبية بعد تفاهم السلطة مع المعارضة في تشاد ومالي؟.

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ضجة بسبب تصريحات القيب
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «ضجة على السوشيال ميديا بسبب تصريحات القيب.. وزير التعليم العالي: إعادة الزواج والتكاثر أهم من الدراسة».
وفي الصفحة نفسها نطالع موضوعا بعنوان «بعد توقف 7 سنوات.. مطار معيتيقة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران».

الضحية القادمة؟
أما الصفحة الخامسة فنطالع فيها موضوعا بعنوان «في غياب قانون لهم.. من سيكون الضحية القادمة؟ صحفيو ليبيا ضحايا قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب».

السماء تحتضن 16 طفلا قتلهم العدوان على غزة
وإلى الشؤون العربية والدولية ويتصدر الصفحة السادسة موضوع عن الشأن الأميركي بعنوان «دهم مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق يؤجج السجال السياسي في الولايات المتحدة».

للاطلاع على العدد 351 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع يرصد تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وجاء بعنوان «السماء تحتضن 16 طفلا قتلهم العدوان على غزة».

انتقادات داخل البرلمان البريطاني للصديق الكبير
وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة تقريرا لمصرف ليبيا المركزي عن الفترة من أول 2022 إلى يوليو الماضي تحت عنوان «2.77 مليار دينار إيرادات.. و1.45 مليار دينار نفقات».

وفي الصفحة التاسعة تقرير منقول عن جريدة «إكسبريس» البريطانية عن زيارة رئيس مصرف ليبيا المركزي إلى لندن، وجاء بعنوان «انتقادات داخل البرلمان البريطاني للصديق الكبير».

حملة توعوية لانتخابات بلدية ترهونة
وإلى البلديات ونطالع في الصفحة الثانية عشرة عدة موضوعات وأخبار منها موضع بعنوان «انطلاق الحملة التوعوية لانتخابات بلدية ترهونة».

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واقع اللغة العربية في الفضاء الرقمي
ومن البلديات إلى صفحة الثقافة والفن وفيها نطالع متابعة لمحاضرة عن حضور لغتنا العربية في محيط العالم الافتراضي، وجاءت بعنوان «ارحومة يشخص واقع اللغة العربية في الفضاء الرقمي».

القرقني يتحدى الزمن
وفي الرياضة نطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعا عن البطل الليبي العالمي في بناء الأجسام وعنوانه «القرقني يتحدى الزمن بحصد فضية تامبا برو لبناء الأجسام».

وفي الصفحة الخامسة عشرة نطالع تقريرا رئيسيا بعنوان «بسبب تواضع النتائج وانتقاد الإعلاميين تحرك وزاري بتشكيل لجنة تقييم المشاركة الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط».

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