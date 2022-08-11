شاهد في «وسط الخبر»: هل يكون النفط ورقة الضغط الناجعة للجنوب ضد التهميش؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على الغضب المستمر من أهل الجنوب بسبب تردي الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات، وهو التذمر المتزايد منذ حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية مطلع الشهر الجاري، الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات.

وأشارت الحلقة إلى التجمع الذي حدث في وقت سابق اليوم، عندما توجهت مجموعة من الشباب من مختلف مكونات المنطقة الجنوبية إلى حقل الشرارة، معلنين عزمهم إقفاله وحقل الفيل النفطيين؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بالمنطقة.

وتحدث مراسل «الوسط» (WTV) عن طبيعة الحراك في المنطقة، ومحاولات التوسط من عدة أطراف لاستثمار الأزمة لصالحهم، لكنه أشار إلى أن أهل فزان يتمسكون بمطالبهم، وإن كان يعارض البعض فكرة غلق الحقول النفطية.

- انسحاب عدد من الشباب المطالبين بإغلاق الحقول النفطية من محيط حقل الشرارة

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: شباب يتجمعون لغلق حقلي الشرارة والفيل

وفيما يبدو الوضع آخذا في التصعيد يطرح البرنامج السؤال: هل يكون النفط ورقة الضغط الناجعة للجنوب ضد التهميش؟، من خلال نقاش مع كل من: الناشط السياسي والحقوقي آكلي شكا، وعضو الكونغرس الشبابي الدكتور حسين الخير، والصحفي المستقل عبدالرحمن الحضيري.

ووقع حادث انفجار شاحنة وقود مطلع أغسطس الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.