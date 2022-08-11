Atwasat

الدبيبة لخريجي الكلية العسكرية: «لا تدعوا الطامعين يوجهونكم نحو الموت»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 08:31 مساء
الدبيبة لخريجي الكلية العسكرية: «لا تدعوا الطامعين يوجهونكم نحو الموت»
جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبية، خريجي الكلية العسكرية بقوله: «لا تدعوا الطامعين يوجهونكم نحو الموت والخراب في سبيل أهوائهم».

وشارك الدبيبة، مساء الخميس، في احتفالية تخريج الدفعة الثانية والخمسين من طلبة الكلية العسكرية، بحضور رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق ركن أول محمد الحداد، ورؤساء الأركانات النوعية، وعدد من الضباط والجنود، وأهالي الخريجين.

الدبيبة: أنتم نواة بناء الجيش
وألقى الدبيبة كلمة بالمناسبة هنأ فيها الخريجين من الدفعات 52 لطلبة الكلية العسكرية، والـ36 لطلبة الكلية الجوية، والـ37 لطلبة الدفاع الجوي، لافتا إلى أنهم «يعدون أحد نواة بناء الجيش، الذي سيكون ولاؤه لله وثم الوطن».

- الدبيبة في ذكرى تأسيس الجيش: أدعو من يلوح بالحرب أن يتعلم من تجارب الماضي
- الدبيبة: توحيد المؤسسة العسكرية سيتحقق في أقرب وقت

وأضاف: «أبنائي الخريجين اليوم نحتفل بكم لتكونوا لبنة من لبنات بناء الجيش، هذا الجيش البطل طليعة كل كفاح ومصباح كل نضال، والذي يحتاج إلى كل جهودكم وعزائمكم. حافظوا على أنفسكم لأنكم أنتم عماد العمل الجاد وثروتنا الحقيقة ومستقبلنا».

الدبيبة: لا حرب مع الإخوة
وتابع: «نحن في حكومة الوحدة الوطنية من أول يوم أعلنا بأنه لا حرب مع الإخوة بعد اليوم، ولا بد للشعب الليبي أن ينعم بالرخاء والأمن والأمان». وتخلل الحفل عروض لكراديس الخريجين، واستعراض لوحات فنية قتالية، تظهر التدريبات التي تلقاها المتدربون خلال فترة التدريب.

جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طارق ثابت مدربا للأولمبي

طارق ثابت مدربا للأولمبي
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»

كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة

خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة
توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يصدر تعليمات جديدة بشأن جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يصدر تعليمات جديدة بشأن جدول المرتبات الموحد
الكبير: نحتاج لرؤية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمؤسسة النفط
الكبير: نحتاج لرؤية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمؤسسة النفط
انسحاب عدد من الشباب المطالبين بإغلاق الحقول النفطية من محيط حقل الشرارة
انسحاب عدد من الشباب المطالبين بإغلاق الحقول النفطية من محيط حقل ...
المنفي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا
المنفي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا
الدبيبة لخريجي الكلية العسكرية: «لا تدعوا الطامعين يوجهونكم نحو الموت»
الدبيبة لخريجي الكلية العسكرية: «لا تدعوا الطامعين يوجهونكم نحو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
الدبيبة: برلمان الشباب تجربة طموحة وسابقة يمكن البناء عليها في الاستفتاءات
الدبيبة: برلمان الشباب تجربة طموحة وسابقة يمكن البناء عليها ......
في العدد 351: ضياع خارطة الطريق.. وضجة وزير التعليم العالي
في العدد 351: ضياع خارطة الطريق.. وضجة وزير التعليم العالي...
شاهد في «وسط الخبر»: هل يكون النفط ورقة الضغط الناجعة للجنوب ضد التهميش؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل يكون النفط ورقة الضغط الناجعة للجنوب......
الدبيبة لخريجي الكلية العسكرية: «لا تدعوا الطامعين يوجهونكم نحو الموت»
الدبيبة لخريجي الكلية العسكرية: «لا تدعوا الطامعين يوجهونكم ......
المنفي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا
المنفي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط