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الكبير: نحتاج لرؤية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 07:54 مساء
الكبير: نحتاج لرؤية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمؤسسة النفط
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال الاجتماع مع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط. الأربعاء 10 أغسطس 2022 (حكومة الوحدة الوطنية)
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دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إلى ضرورة وضع رؤية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الكبير، خلال الاجتماع مع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط أمس الأربعاء: «أثمن جهود اللجنة وأتمنى لها التوفيق ولمجلس إدارة المؤسسة، وربما نحتاج لاستشارات دولية، فيما يتعلق بمستقبل المؤسسة».

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وأمس أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تنفيذ 43% من المخصصات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بواقع صرف 14 مليارا 894 مليونا و926 ألفا و874 دينارا، ويتبقى 19 مليارا و363 مليونا و347 ألفا و126 دينارا، من إجمالي الميزانية البالغة 34 مليارا و272 مليونا و499 ألف دينار ليبي، بنسبة إنجاز تبلغ 43%.

لكن اللجنة رصدت من بين الملاحظات عدم وجود خطة زمنية وفنية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 حتى تتمكن اللجنة من المتابعة على أساسها، فضلا عن التأخير في تسمية مكتب استشاري دولي يتولى المتابعة الفنية والمالية للميزانية ويصدر تقارير فنية تساعد صانعي القرار في اتخاذ القرارات المناسبة.

حضر اجتماع الأمس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ولجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، ووزراء المالية، والنفط والغاز، والتخطيط المكلف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، وذلك لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج.

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