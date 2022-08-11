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«الإنقاذ الدولية» تحذر من «الأسوأ القادم» عبر قوارب الهجرة من ليبيا خلال الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 06:23 مساء
«الإنقاذ الدولية» تحذر من «الأسوأ القادم» عبر قوارب الهجرة من ليبيا خلال الصيف
مهاجرون كانوا في طريقهم إلى أوروبا قبل إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي شمال صبراتة، 12 مايو 2022. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
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حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من ارتفاع أعداد المهاجرين الراغبين في القيام برحلات خطيرة من سواحل ليبيا بحثا عن الأمان في أوروبا مع اشتداد ذروة فصل الصيف.

واعترض خفر السواحل الليبي منذ بداية العام 2022 إلى شهر يوليو أزيد من 9800 لاجئ وطالب لجوء ومهاجرين آخرين وأعادتهم إلى أراضيها وفق لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير لها.

المهاجرون في ليبيا يشعرون باليأس
وقال مدير لجنة الإنقاذ الدولية في ليبيا، توم غاروفالو، إن المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يشعرون باليأس بسبب الظروف التي يعيشون فيها، ويبحثون عن طرق للوصول إلى أوروبا. لافتا إلى أن فرق لجنة الإنقاذ الدولية تقوم بانتظام في نقاط الإنزال في ليبيا بعلاج الإصابات المروعة التي يتعرض لها أولئك الذين يتم إعادتهم إلى البلاد.

وأكد غاروفالو أن المهاجرين يتعرضون للعطش الشديد والإرهاق والحروق من الوقود المتسرب وغيرها من الندوب الجسدية والعقلية من رحلاتهم المؤلمة. وأضاف «كل يوم يعرفون أنه يمكن اختطافهم واحتجازهم بشكل تعسفي وتعريضهم للعنف وسوء المعاملة.. المخاطرة بحياتهم في البحر هو الملاذ الأخير».

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وتوقع غاروفالو أن يكون «القادم أسوأ»، مع دخول ذروة أشهر فصل الصيف، موضحا «نعلم أن المزيد والمزيد من الأشخاص اليائسين سيحاولون القيام برحلات خطرة من ليبيا بحثا عن الأمان في أوروبا».

مقترح لإنشاء بعثة بحث وإنقاذ للمهاجرين بتمويل أوروبي
ولمواجهة الظاهرة، اقترحت المديرة التنفيذية للسياسة والمساندة في لجنة الإنقاذ الدولية أوروبا، إيموجين سودبيري، على دول الاتحاد الأوروبي «إنشاء بعثة بحث وإنقاذ يمولها الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة في البحر الأبيض المتوسط»، إضافة إلى «ضمان وصول أي دعم بما في ذلك الدعم المالي أو التكنولوجي أو التدريبي للسلطات الليبية».

كما دعت سودبيري إلى «توسيع المسارات الآمنة والمنتظمة للحماية والتنقل من أفريقيا إلى أوروبا حتى لا يضطر الناس إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات خطرة».

إعادة توطين ما لا يقل عن 40 ألف لاجئ في العام 2023
وكخطوة أولى سودبيري يتعين على الاتحاد الأوروبي الالتزام بإعادة توطين ما لا يقل عن 40 ألف لاجئ في العام 2023، مشيرة إلى ضرورة توسيع نطاق الطرق الآمنة والمنتظمة إلى أوروبا عبر زيادة الممرات الإنسانية ولم شمل الأسر ومنح تأشيرات العمل أو الدراسة.

وكشفت لجنة الانقاذ الدولية في وقت سابق عن وصول ما يزيد على 35 ألف شخص إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ بداية العام، وهو ما يمثل ارتفاعا مهما مقارنة بأرقام مسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي بوصول نحو 27 ألف مهاجر.

وخلفت الهجرة عبر قوارب متهالكة وسط مسار البحر الأبيض المتوسط مصرع ما لا يقل عن 875 منذ مطلع العام الجاري.

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