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زينينغا يناقش مع الحداد آخر التطورات الأمنية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 06:14 مساء
زينينغا يناقش مع الحداد آخر التطورات الأمنية في طرابلس
صورة مركبة تضم كل من زينينغا والفريق أول محمد الحداد، (الإنترنت)
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ناقش القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة لها في لقاء مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد.

وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم الخميس، إن اللقاء جرى أمس الأربعاء وتناول كذلك التقدم في المسار العسكري والأمني، مضيفة أن زينينغا أشاد بـ«جهود السيد رئيس الأركان في نزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية».

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ترحيب أممي بخطوات توحيد المؤسسات العسكرية
كما رحب زينينغا بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وكان آخرها المحادثات بين رئاستي الأركان العسكرية يومي 18 و 19 يوليو في طرابلس.

واجتمع زينينغا أمس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لبحث «التطورات السياسية الأخيرة وضرورة الحفاظ على الزخم على المسار الانتخابي».

وحسب البيان، أشاد القائم بأعمال رئيس البعثة بجهود المجلس الرئاسي في «بناء التوافق بشأن حل الجمود السياسي الحالي وتعزيز بيئة أمنية مستقرة واستقرار اقتصادي في ليبيا»، مشيرا إلى دعم البعثة المستمر للمجلس الرئاسي في دفع عملية المصالحة الوطنية.

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