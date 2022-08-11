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المنفي يبحث مع مسؤول دفاعي بريطاني مستجدات العملية السياسية والتعاون المشترك في 5 مجالات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 05:47 مساء
المنفي يبحث مع مسؤول دفاعي بريطاني مستجدات العملية السياسية والتعاون المشترك في 5 مجالات
لقاء المنفي مع السفيرة البريطانية ومدير إدارة الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية، نك غور، الخميس 11 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع مدير إدارة الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية، نك غور، مستجدات العملية السياسية والتعاون المشترك في خمسة مجالات، وذلك خلال لقائهما في طرابلس بحضور السفيرة كارولين هورندال.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، ومدير إدارة الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية، نك غور، خصص «لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والتعاون المشترك بين البلدين، خصوصا في المجال العسكري والأمني، والكهرباء والطاقات المتجددة، وتفعيل اتفاقيات التدريب والتطوير بين البلدين».

المنفي: استكمال المسار الدستوري خطوة مهمة لحل
وأوضح المكتب الإعلامي أن المنفي أكد خلال اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس «أهمية دور المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، معتبرا أن استكمال ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الليبيين».

وأشادت السفير البريطانية لدى ليبيا كارولين هوريندال، من جهتها، بجهود المجلس الرئاسي، في التواصل مع كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة الليبية، معبرة عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزه المجلس في ملف المصالحة الوطنية.

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كما أكدت هورندال في ذات السياق «على أهمية العمل لإنجاز الأساس القانوني، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

زيارة ثانية لمسؤول دفاعي بريطاني إلى ليبيا خلال أسبوعين
وزيارة مدير إدارة الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية نك غور إلى ليبيا، هي الثانية خلال أقل من أسبوعين حيث كانت الأولى في أواخر يوليو الماضي، رفقة مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي.

والتقى غور وهكي في الزيارة الأولى إلى طرابلس كل من المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وركزت المناقشات حينها على العملية السياسية والوضع الأمني.

وأبلغ الدبلوماسي البريطاني الدبيبة خلال اللقاء «أن هناك قلقا دوليا بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للاستقرار في ليبيا»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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