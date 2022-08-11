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نورلاند يعزي في وفاة الأطيوش ويثني على مساهماته في دعم السلام بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 03:47 مساء
نورلاند يعزي في وفاة الأطيوش ويثني على مساهماته في دعم السلام بليبيا
سفير الولايات المتحدة الأميركية ريتشارد نورلاند خلال مقابلة مع قناة الوسط مذاعة مساء الخميس 12 مايو (لقطة من الشاشة)
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عبر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، عن حزنه لوفاة عميد قبيلة «المغاربة» الباشا صالح سالم الأطيوش، مقدما تعازيه إلى أسرته وأحبائه.

وتوفي عميد قبيلة «المغاربة» الباشا صالح سالم الأطيوش في مدينة أجدابيا، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

ونقلت السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» عن نورلاند قوله: «شعرت بالأسى لسماع نبأ وفاة الشيخ الباشا صالح الأطيوش، وأود أن أقدم التعازي الخالصة لأسرته وأحبابه»، وأثنى على مساهمات الراحل «في دعم السلام والوحدة والمصالحة في ليبيا».

- وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
- «بوابة الوسط» تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال صالح الأطيوش
- مصادر: محاولة استهداف الأطيوش تمت بعبوتين ناسفتين انفجرت إحداهما

محاولات لاغتيال الأطيوش 
الأطيوش شخصية اجتماعية لعبت خلال مسيرتها أدوارا متقدمة في أحداث مؤثرة منذ العام 2011، خاصة في منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا. وسبق أن تعرض الأطيوش لمحاولتي استهداف بمدينة بنغازي في نوفمبر 2016 وأغسطس 2017، عقب خروجه من صلاة الجمعة في المرتين.

ونجا الأطيوش في المرة الأولى من محاولة اغتيال في الرابع من نوفمبر 2016 استهدفته عقب خروجه من صلاة الجمعة، في مدينة بنغازي. واستُهدف في المرة الثانية بعبوتين ناسفتين أمام مسجد سيدي فرج، بمدينة بنغازي في أغسطس 2017، نقل على أثرها لتلقي العلاج في الخارج.

وحينها، قالت مصادر مقربة من عائلة عميد قبيلة «المغاربة» الشيخ صالح الأطيوش لـ«بوابة الوسط»، إن الحادث الذي وقع يوم 4 أغسطس 2017 أسفر عن إصابته ونجليه ونجل شقيقه بجروح.

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