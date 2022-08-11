الدبيبة يبحث الانسداد السياسي مع نائب رئيس مجلس الدولة ناجي مختار

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع نائب رئيس مجلس الدولة ناجي مختار، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، لمناقشة «الانسداد السياسي».

وقال مجلس الدولة في بيان اليوم الخميس إن الاجتماع عُقِد أمس الأربعاء بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، وتناول أداء الحكومة.

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اجتماع للدبيبة والمشري وآخرين لمناقشة وضع الإنتاج النفطي

والثلاثاء الماضي شارك رئيس مجلس الدولة خالد المشري في اجتماع مع الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة.

وشدد الحضور على ضرورة وضع خطة واقعية تصل بالإنتاج لمليوني برميل يوميًا، بدلا من 1.2 مليون برميل، حجم الإنتاج الحالي.

الدبيبة في اجتماعه مع ناجي مختار وبلقاسم دبرز، طرابلس، 10 أغسطس 2022. (مجلس الدولة)